Commemorazione dei Defunti: Mons. Turazzi presiede la Messa a Montalbo

Una liturgia che cambia per la Commemorazione dei Defunti, nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle 15, al Cimitero di Montalbo, la celebrazione della Messa per tutti i fedeli defunti. Sarà presieduta dal Vescovo di San Marino-Montefeltro Mons. Andrea Turazzi e concelebrata dai parroci di San Marino Città e Borgo Maggiore.

Messa, che sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV, in streaming sul sito dell’Emittente di Stato e in diretta Facebook.

Questo anno, sempre per le contingenze dovute alla pandemia da "covid-19" – informa la Diocesi - le Indulgenze plenarie per i fedeli defunti saranno prorogate per tutto il mese di Novembre, con l'adeguamento delle opere e delle condizioni per garantire la sicurezza dei fedeli.

Per lo stesso motivo, non si terrà la tradizionale processione che precede la Messa al cimitero.