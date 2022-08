Commercianti zona bassa: “Tagliati fuori dal flussi turistici”; rilancio dell'area o sciopero fiscale

Ennesimo appello alla politica dei commercianti della zona bassa del centro storico – dall'area ex stazione alla porta San Francesco - ad una gestione più equa dei flussi turistici. Se non verranno adottate misure di rilancio per l'area in questione, minacciano azioni forti, come il non pagamento di tasse e imposte. E ancora volta è il cosiddetto “trenino della discordia” al centro dell'attenzione. “L'area sta morendo”, affermano. “I problemi si sono acuiti negli ultimi due anni – argomentano – perché i turisti vengono prelevati al parcheggione e portati direttamente nella parte alta”. Dito puntato anche sul governo, visto che alcuni segretari avevano manifestato, a parole, la piena disponibilità a trovare una soluzione condivisa. Ma non sono seguiti i fatti. Mentre i commercianti lamentano il mancato interesse alla questione del responsabile al Turismo. Ignorata – continuano – anche l'ultima proposta: un servizio di trasporto ad hoc che dai parcheggi della Baldasserona, attraversando le gallerie di Borgo, portasse i turisti all'ex stazione o alla Porta del Paese, con possibile ritorno in funivia. “La situazione – concludono – è diventata insostenibile”.