Commercio che cambia; Luigi Ceccoli presidente UNAS: "Importante rivalutare l'artigianato"

San Marino, da sempre, possiede una forte vocazione turistica, aspetto centrale nell'economia del paese, su cui si reggono anche numerose attività commerciali soprattutto nel centro storico.

Nel corso degli anni i commercianti però si sono dovute adattare ad un cambio della tipologia dei turisti dovendo quindi modificare anche la merce proposta: dai prodotti più tradizioni e locali, oggi nei negozi si possono trovare anche le ultime novità in fatto di moda e accessori come la linea di pupazzi Labubu.

La vocazione storica e legata all'artigianato però rimane forte sul Titano: “Ad oggi abbiamo un commercio un po' uniforme – afferma Luigi Ceccoli, presidente UNAS – proprio per questo crediamo che l'artigianato sia tutto quanto da rivalutare. L'abbiamo fatto addirittura con un'azione concreta, aprendo la Corte dei Mestieri, un negozio alla stazione, zona un po' decentrata, ma che secondo me andrebbe rivalutata e proprio per dare enfasi al contesto artigianale".

Anche alcune delle attività più longeve del centro storico confermano come i flussi, ma soprattutto i gusti dei turisti, siano cambiati negli anni: "Il commercio è cambiato come il giorno e la notte - racconta Paolo Argio Barbieri, commerciante del centro storico - non è più il turismo che c'era venti anni fa. Adesso è un turismo più povero, sempre di massa, ma più povero, con meno soldi, meno potenzialità. Ci siamo quindi adattati ai turisti che ci sono adesso".

Nel servizio le interviste a Luigi Ceccoli (Presidente UNAS) e Paolo Argio Barbieri (Commerciane centro storico)