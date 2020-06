Commissione Anticrimine: oggi l'audizione dei vertici di Polizia Civile e Guardia di Rocca

Nuova seduta, nel pomeriggio, della Commissione Consiliare Permanente sul fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata, con l'audizione dei vertici di Polizia Civile e Guardia di Rocca. Massima, come di consueto, la riservatezza sui contenuti. Si sta ultimando – afferma il Presidente Pasquale Valentini – un “giro di ricognizione” con i soggetti maggiormente coinvolti nel controllo del Paese: dai Corpi di Polizia al Tribunale, dall'AIF al Nucleo Antifrode. Obiettivo della Commissione Anticrimine è poter tracciare in Consiglio, nella seconda parte dell'anno, un quadro della situazione attuale. Valutazioni che riguarderanno sia aspetti normativi che organizzativi. Tutto ciò con un'attenzione particolare ai possibili scenari di questa fase di crisi generalizzata, innescata dall'emergenza sanitaria. Specie dai territori limitrofi non mancherebbero infatti segnalazioni circa il rischio di infiltrazioni malavitose, favorite dalle difficoltà economiche in cui versano diverse attività.



