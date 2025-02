INFILTRAZIONI CRIMINALI Commissione antimafia: auto, liquori e vendite a distanza settori sotto osservazione Sui liquori, ricorda il Presidente della Commissione, il recente intervento normativo per migliorare la situazione. Ma "non bisogna abbassare la guardia"

Ci sono alcuni aspetti dell'economia opachi: spazi in cui si infiltra la criminalità. E come noto anche San Marino viene colpita. Auto, liquori, vendite a distanza via web sono i principali settori sotto la lente delle forze dell'ordine sammarinesi.

E' quanto emerge dall'ultima riunione della Commissione consiliare antimafia che, come spiega il presidente Gian Nicola Berti, ha incontrato il Comandante della Guardia di Rocca e il Comandante e alcuni ufficiali della Polizia Civile per un aggiornamento sul tema, nell'ambito del tavolo congiunto tra corpi di polizia e organi di controllo. La Commissione è stata informata sulle attività di contrasto e sui sintomi di possibili infiltrazioni. La criminalità cerca di sfruttare l'economia del Titano per triangolazioni, operazioni sospette o truffe Iva.

Nei tre settori appena citati, spiega Berti, si stanno notando segnali di pericolo. Negli ultimi mesi una serie di interventi per combattere le storture. Da parte sammarinese - ricorda il presidente della Commissione - il decreto sull'Iva legata agli alcolici che ha “migliorato la situazione”. Ma questo, conclude, “non deve farci abbassare la guardia”. Da parte italiana, invece, la stretta sul settore dei veicoli, con le nuove regole per le immatricolazioni. La Commissione tornerà a riunirsi a inizio marzo. Tra i diversi soggetti con cui aggiornarsi: l'Ufficio centrale di collegamento, l'Ufficio di controllo e l'Agenzia di informazione finanziaria.

