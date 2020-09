Commissione Giustizia: avviata azione di sindacato nei confronti di Buriani

C'era molta attesa per l'esito della Commissione Giustizia, chiamata a decidere se avviare un'azione disciplinare a carico del Commissario della Legge Alberto Buriani. Nel pomeriggio, quindi, la discussione entra nel vivo. Al centro l'Esposto di Banca Centrale, questione aperta nella precedente seduta, poi sospesa in attesa di un parere esterno. La verifica tecnico giuridica nel frattempo è arrivata: secondo il penalista e docente universitario al quale era stato trasmesso il materiale sul “caso” Buriani, ci sarebbero comportamenti suscettibili di controllo. Da qui la decisione di Commissari di Maggioranza e del Segretario alla Giustizia di mettere al voto la delibera sull'azione di sindacato, unico procedimento disciplinare previsto per legge.

Vota contro Repubblica Futura, già fortemente critica nei confronti del Segretario Ugolini e del Presidente di Banca Centrale. Dubbi sull'esposto anche da parte di Libera, che però si astiene per rappresentare l'impossibilità di decidere mancando elementi che ritiene decisivi. Ora spetta al Collegio dei Garanti accertare i presupposti di fatto e di diritto, dopodiché, se sarà ammissibile, saranno sempre i saggi a pronunciare il giudizio sull’operato del commissario della legge.

Domani si riunirà invece il Consiglio Giudiziario Plenario con all'ordine del giorno il riferimento del Presidente della Commissione Matteo Zeppa su quanto discusso e deliberato.