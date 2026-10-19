Commissione IV: 14 Istanze d'Arengo dalla sicurezza stradale alla prevenzione sanitaria

Quattordici istanze d’Arengo, con sicurezza stradale e prevenzione sanitaria fra i temi principali della Commissione IV. Per la Superstrada, il piano prevede nuove barriere spartitraffico H2, resistenti anche agli urti dei mezzi pesanti: il primo intervento sperimentale è atteso tra fine anno e l'inizio di quello successivo, con il finanziamento principale programmato nel 2027. Mappati una ventina di punti critici lungo gli 8,5 chilometri dell’arteria. Si punta a sostituire gradualmente gli attraversamenti a raso più pericolosi con sottopassi e sovrappassi, o a eliminarli dove non necessari. Previsti interventi anche sulle fermate degli autobus e sull’illuminazione. Dai consiglieri l'invito a accelerare su una situazione che da anni mette a rischio automobilisti e pedoni.

Riflettori puntati poi sullo screening mammografico: l’ISS conferma la cadenza annuale e annuncia uno studio scientifico quinquennale per valutare il modello sammarinese. Le opposizioni chiedono garanzie sulla continuità dei controlli, sulla trasparenza della ricerca e sull’uso di evidenze scientifiche prima di ogni eventuale modifica. L’ordine del giorno presentato dalla minoranza viene respinto, con la maggioranza che garantisce: “Nessun taglio negli screening”.

Sul fronte sociale, il Governo lavorerà a una modifica normativa per migliorare le indennità di malattia e maternità dei lavoratori autonomi: le istanze d'Arengo erano state approvate nel 2018 e sono ancora in attesa di attuazione.

Dossier studentato: opzionate dodici camere per universitari in due strutture ricettive, sei a Murata e sei a Dogana, a prezzi calmierati. A Montegiardino è previsto un investimento di un milione e mezzo di euro per parcheggio, piazza pedonale e sala polivalente, con l’avvio dei lavori indicato nel 2028.









