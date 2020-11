Commissione Mista: Italia e San Marino insieme per il turismo

Nel servizio l'intervista a Nicoletta Corbelli (Direttore Ufficio del Turismo)

In un periodo molto difficile per tutto il settore San Marino e Italia tornano a riunire, otto anni dopo l'ultimo tavolo, la Commissione Mista Italia-San Marino per lo sviluppo del Turismo. “Un'ottima occasione di confronto – evidenzia il direttore dell'Ufficio del Turismo Nicoletta Corbelli – per avviare tanti progetti ed iniziative fondamentali”.





Lunedì 9 novembre il tavolo ha visto riuniti in video conferenza 16 funzionari, tra cui il Sottosegretario al Turismo Lorenza Bonaccorsi, coordinati dal Segretario di Stato Federico Pedini Amati.

Tra gli obiettivi da portare avanti l'accordo con l'Agenzia Nazionale per il Turismo (ENIT) con un aggiornamento sostanziale sulle parti relative alle condivisioni strategiche. È stata inoltre avanzata la proposta all'Italia di valutare la possibilità di inserire operatori turistici sammarinesi nel progetto “bonus vacanze” ideato dal governo italiano.

Nel servizio l'intervista a Nicoletta Corbelli (Direttore Ufficio del Turismo)