Commissione Pari Opportunità: "Chiediamo maggiore considerazione da parte delle istituzioni"

Turbolenze in Commissione Pari Opportunità. Due membri, Nancy Mabel Martinazzo in rappresentanza di Libera e Cristina Righi per conto delle associazioni no profit, lamentano il mancato supporto del Governo, attraverso dati aggiornati e puntuali direttive, in preparazione del recente incontro con l'ECRI. Incontro dall'esito comunque positivo grazie all'impegno delle due Commissarie per “senso di responsabilità – sottolineano - e attaccamento al Paese. Ci sentiamo comunque un po' abbandonate"

Alle difficoltà operative si sono poi sommati problemi legati a contrasti di altra natura. Lara Cannalire conferma di aver rassegnato le dimissioni dall'incarico di Coordinatrice per divergenze con il partito di riferimento, il Pdcs. Frattura che, però, nel frattempo si sarebbe ricomposta tanto che la stessa avrebbe espresso l'intenzione di tornare sui propri passi. Cannalire precisa poi di aver puntualmente comunicato a fine aprile che sarebbe stata fuori territorio, ma di aver provveduto anche a delegare le varie pratiche alla Vice Coordinatrice Nubbia Reggini, compreso l'incontro con l'Ecri, per cui era stata puntualmente inoltrata richiesta per ottenere la documentazione necessaria.

Nel video le interviste a Cristina Righi, membro Commissione Pari Opportunità e Nancy Mabel Martinazzo, membro Commissione Pari Opportunità.