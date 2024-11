CONSIGLIO D'EUROPA Commissione Permanente APCE: chiusa la due giorni in Lussemburgo Tanti i temi al centro dell'incontro. Per San Marino il consigliere Gerardo Giovagnoli, Vicepresidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa

Si è chiusa la due giorni di riunioni del Bureau di Presidenza e della Commissione Permanente dell’APCE in Lussemburgo. A prendere parte ai lavori in rappresentanza di San Marino il Consigliere Gerardo Giovagnoli, Vicepresidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa e Capo Delegazione di San Marino: "Tante sono state le vicende in discussione - afferma - a cominciare da quella del conflitto tra Israele e Palestina e gli effetti di questa guerra, soprattutto sulle donne e sui bambini. Su questo ci sarà un apposito dibattito nella prossima sessione di gennaio in cui si affronterà anche il tema delle ingerenze esterne nelle elezioni, soprattutto da parte della Russia. In Georgia tra l'altro il governo proprio ieri ha deciso di interrompere i negoziati con l'Unione Europea e quindi subito è stato pubblicato un comunicato da parte del Consiglio d'Europa per lamentarsi di questa posizione che non avvicina sicuramente le parti".

Focus anche sull'Azerbaijan: "Questo paese ha le credenziali bloccate da un anno - spiega Giovagnoli - e purtroppo si prevede che il prossimo gennaio potrebbe addirittura succedere che l'Azerbaijan non chieda di rinnovare le credenziali. La situazione è molto critica nonostante ci sia stato un incontro proprio qualche giorno fa con il presidente di quel paese".

Nel servizio l'intervista a Gerardo Giovagnoli (Vicepresidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa)

