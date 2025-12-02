Commissione Riforme Istituzionali: Consiglio, Governo e Reggenza sotto la lente della Commissione di Venezia

La Commissione Consiliare Speciale per le Riforme Istituzionali ha dedicato l’intera giornata al confronto con la Commissione di Venezia, rappresentata dall’ex vicepresidente Michael Frendo e dal funzionario legale Domenico Vallario. Lo scopo principale dell'organismo consultivo del Consiglio d’Europa è supportare gli Stati membri nel rafforzamento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani.

Al centro dei lavori allora la discussione su funzioni della Reggenza, ruolo del Consiglio, modello di governo e possibile introduzione di un primo ministro. Il Pdcs avanza la proposta di un modello a tre Segreterie — Finanze, Interni ed Esteri — al posto del premierato, mentre per Frendo non esiste uno standard europeo e soluzioni locali possono conciliarsi con la tradizione sammarinese. L’esperto evidenzia l’importanza di fornire ai consiglieri assistenza e risorse dal Parlamento stesso, garantendo così un reale equilibrio con l’esecutivo. Sul tavolo anche i decreti delegati, strumento che permette al governo di legiferare su mandato del Parlamento: Frendo invita ad evitare abusi.

Ampio spazio dedicato al potere giudiziario: la collegialità degli organi e la nomina dei magistrati devono rispettare principi di trasparenza e indipendenza. E' emersa la necessità di rafforzare il ruolo del Parlamento, bilanciando rappresentanza ed efficacia, mentre la Reggenza resta un punto di garanzia della tradizione istituzionale. Frendo cita esempi internazionali, come l’esperienza inglese, per illustrare come modernità e tradizione possano convivere.

Infine l'auspicio che il dialogo con la Commissione di Venezia diventi stabile e continuativo, in un percorso volto a rafforzare le istituzioni e la democrazia sammarinese.







