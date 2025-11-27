Commissione Sanità: al centro dei lavori impianti sportivi e raccolta rifiuti

Sono ripartiti dalla relazione del Segretario di Stato con delega allo Sport, Rossano Fabbri, i lavori della Commissione Sanità. Al centro del riferimento il punto sullo stato di manutenzione dei vari impianti sportivi a San Marino.

“Il nostro territorio – spiega Fabbri – vanta la presenza di oltre 30 impianti sportivi pubblici. L'eccellenza dei nostri impianti sportivi è riconosciuta; tuttavia non può esimerci dal fare alcune considerazioni pratiche sulla gestione”. Sono infatti necessari, sottolinea, manutenzioni costanti e in molti casi non più procrastinabili. Ad oggi, fa sapere Fabbri, gestione e manutenzione sono disciplinati dalla legge 149 del 2015: “Proprio in questo momento – annuncia - stiamo svolgendo un'importante opera di riforma, attraverso un apposito gruppo di lavoro, che riguarderà tutto il sistema sportivo sammarinese”. Tra le situazioni più problematiche cita “le palestre scolastiche con infiltrazioni” e soprattutto l’ex Mesa, che “necessita da anni di importanti adeguamenti strutturali”. Tra le soluzioni in studio ripensare ad un sistema di affidamento per tutti gli impianti che preveda la gestione diretta degli stessi da parte di un Ente specifico dello Stato.

Emanuele Santi (Rete) appoggia la necessità di una nuova legge: “La gestione promiscua è difficilissima – dice - le federazioni più ricche investono, le altre arrancano”. Per Matteo Casali (Rf) il problema è il rimbalzo di responsabilità: “La gestione mista non funziona in nessun settore dello Stato”. Da parte del PSD, Paolo Crescentini invita a guardare alla crescita dello sport sammarinese. Gian Carlo Venturini (Pdcs) denuncia casi emblematici: “A Borgo gli spogliatoi del calcetto sono al grezzo da 12 anni”.

Al centro della seduta pomeridiana dibattito legato al riferimento dei Segretari di Stato con delega ai rapporti con l’AASS e con delega a Territorio e Ambiente, Alessandro Bevitori e Matteo Ciacci, sul sistema di raccolta dei rifiuti.

“Dobbiamo raggiungere il 70% di raccolta differenziata e superare l’attuale sistema misto. Serve un salto culturale”, afferma Bevitori; anticipando che il progetto del governo è di estendere il porta a porta su tutto il territorio aggiungendo alcune isole ecologiche con videosorveglianza. Ciacci ha sostenuto che il lavoro svolto sia “estremamente produttivo e funzionale” e ha illustrato la linea seguita: “Un porta a porta integrato su tutto il territorio dando continuità a quello che stiamo già facendo nei castelli dove il porta a porta è già presente, e incrementandolo su tre frazioni - l’indifferenziato, l’organico e plastica e metalli - per quanto invece riguarda gli altri castelli di pertinenza. Allo stesso tempo - aggiunge - ampliare il lavoro riguardante le isole ecologiche, quindi un sistema integrato”.

Durissima la reazione di Matteo Casali (RF), che si è detto “allibito” e ha contestato l’assenza di una vera scelta operativa dopo un anno di discussioni. Anche Emanuele Santi (Rete), critica la mancanza di indicazioni chiare. Vladimiro Selva (Libera), che ha giudicato “eccessivo” il tono di Casali, ricordando le passate resistenze politiche alla piena adozione del porta a porta e spiegando che un compromesso è necessario.

Al termine del dibattito viene annunciato un ordine del giorno, sottoscritto dalla maggioranza, che impegna la Segreteria di Stato al Lavoro, con delega ai rapporti con l’Azienda dei Servizi, “ad attivare le procedure per l’introduzione di una tariffa puntuale per i servizi di igiene urbana, superando l’attuale tassa ambientale calcolata sui consumi elettrici”. Inoltre, impegna la Segreteria di Stato ad attivare la stessa Azienda dei Servizi per quanto di seguito riportato: “implementare il sistema di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio, mantenendo la raccolta domiciliare integrale (carta, organico, indifferenziato, vetro, plastica e metalli) nei Castelli di Faetano, Montegiardino, Fiorentino, Chiesanuova, Acquaviva e San Marino, ed attivando la raccolta domiciliare nei Castelli di Borgo Maggiore, Domagnano e Serravalle, mantenendo solo per questi ultimi la raccolta stradale delle frazioni di carta e cartone e vetro".







