Commissione sanità, focus IVG: preoccupazione per l'aumento degli aborti spontanei

Una Commissione Sanità molto ricca con un tema su tutti: l'interruzione volontari di gravidanza dopo l'introduzione della legge 127/2022. In merito al primo anno dall'entrata in vigore della norma, nel periodo 7 settembre 2022 e 6 settembre 2023, sono state 24 le richieste di IVG: 4 arrivate prima dell'approvazione della procedura aziendale e quindi inviate all'Ospedale di Rimini, 16 prese in carico dallo staff del Centro Salute Donna di cui 14 trattate con IVG farmacologico, 1 IVG chirurgica presso l'ISS e 1 IVG chirurgica fuori territorio. Due donne dopo aver manifestato la volontà di intraprendere il percorso di interruzione hanno poi avuto un aborto spontaneo, mentre altre due assistite hanno rivisto la propria decisione interrompendo il percorso. 22 invece le interruzioni nel 2024. 32 anni l'età media delle richiedenti, in due casi si è trattato di minorenni.

Preoccupante il dato sugli aborti spontanei: 38, in aumento rispetto ai 31 del 2023. Incremento, si legge nella relazione, attribuibile prevalentemente a fattori cromosomici e genetici a cui però si aggiungono anche gli stili di vita scorretti: obesità, fumo, assunzione di stupefacenti. I sanitari che hanno comunicato la scelta dell'obiezione di coscienza al 1° agosto 2024 sono 67.

Miriam Farinelli, Repubblica Futura, evidenzia l'importanza di questi dati: “Sarebbe importante – afferma – inserire nei questionari anonimi anche le motivazioni che portano una donna a interrompere la gravidanza, per permettere di fare leggi migliori, garantendo sempre la libertà della donna di scegliere”.

Netta la posizione di Aida Maria Adele Selva, PDCS: “Dati di una gravità inaudita – afferma - l'azione di abortire per me è sbagliata. Non condanno nessuno, ma io non posso autodeterminarmi come donna sopprimendo la vita di mio figlio”. Affermazione che crea un acceso dibattito.

La presidente della Commissione Denis Bronzetti ha ribadito come non si possa mai mettere in discussione l'autodeterminazione della donna nel fare una scelta del genere: “Io per prima – dice - avrei difficoltà a intraprendere questo percorso, ma deve sempre essere garantita la scelta”.

"I dati che ci vengono proposti - fa notare Emanuele Santi, Rete - sono dati che certificano il fatto che questa legge, a San Marino, serviva. Serviva perché eravamo indietro di tanti anni. Prima le ragazze, le donne, andavano ad abortire nelle segrete stanze a pochi chilometri da qua, a Rimini. Oggi lo possono fare sotto la tutela dell’ISS qua a San Marino. Su questo aspetto io credo che abbiamo fatto un grosso passo di civiltà".







