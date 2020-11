SAN MARINO Commissione UNICEF: donati quattro notebook per la DAD alla Scuola Superiore

Commissione UNICEF: donati quattro notebook per la DAD alla Scuola Superiore.

Consegnati in mattinata da Maria Alessandra Albertini, già Presidente della Commissione Nazionale Sammarinese per l’UNICEF, quattro notebook destinati agli studenti della Scuola Secondaria Superiore. Si tratta del primo lotto di un'ingente donazione di materiale informatico, per un valore totale di circa 80.000 euro, a favore di tutti gli Istituti scolastici della Repubblica. Un gesto molto apprezzato sia dal Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Andrea Belluzzi - proprio per l'utilità del materiale nell’ambito della didattica a distanza imposta dalla pandemia -, sia dal Preside Giacomo Esposito come solerte risposta ad una richiesta urgente effettuata dalla Scuola superiore proprio di recente.

“La volontà è quella di andare a sostenere tutti gli studenti di ogni ordine e grado per dotarli dell’attrezzatura necessaria, in condizioni paritarie e senza discriminazioni”, ha affermato l’ex Presidente Albertini. “E sarà nostra premura accogliere ogni loro istanza attraverso i responsabili scolastici già sensibilizzati in merito al progetto solidaristico”. Anche il Segretario agli Esteri Luca Beccari si è unito alla soddisfazione per questo gesto: “una donazione – sostiene - che avviene anche grazie all’azione della Repubblica, da sempre molto attiva nella tutela dei diritti dei minori, al proprio interno e nel contesto multilaterale”. La Commissione UNICEF, che ha cessato la propria attività nel 2014 dopo 35 anni, in virtù di giacenze non indirizzate a precisi progetti di intervento, ha deciso dunque di mettere al centro della donazione gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado nell’ambito della DAD.



