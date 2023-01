Compleanno con torta alle aringhe: Mia compie 14 anni

Le immagini del compleanno di Mia

Non ha soffiato sulle candeline ma ha molto apprezzato la torta, 2 kg del suo pesce preferito, le aringhe. Mia compie 14 anni: è la più giovane della Laguna di Ulisse, ad Oltremare. Come ogni diva che si rispetti si trova a suo agio sotto i riflettori e sa mettersi in posa. Anche in queste feste è stata molto fotografata, e nel suo giorno speciale si è goduta tante coccole e attenzioni. Mia è arrivata a Riccione 5 anni fa, dall’Acquario di Genova.

Non si offenderà se riveliamo il suo peso: circa 160 kg per 2 metri e 50. Socievole e curiosa, ha instaurato un rapporto speciale con Cleo e Pelé, la ‘nonna’ delfina di 58 anni, la più longeva d’Europa. Mia è anche ‘ambasciatrice’ di nuovi progetti di ricerca, condotti con l’Università di Urbino, per sviluppare un’interazione più evoluta tra uomo e delfino, basata su concetti astratti e innovativi.

Concreta, invece, la torta. E Mia, in attesa di assaporare le aringhe nel ghiaccio, ha ringraziato a modo suo.