Compleanno speciale per Maria Teresa Montironi: l'omaggio delle istituzioni

Un giorno speciale, oggi, 4 giugno per Maria Teresa Montironi, storica negoziante di San Marino Città nel campo dell'abbigliamento, per tutti "Zola", la quale festeggia non solo i 65 anni di attività ma anche il suo 95° compleanno.

Doppia ricorrenza celebrata insieme alle istituzioni: i Segretari di Stato al Turismo Federico Pedini Amati e alla Cultura Teodoro Lonfernini le hanno reso visita nella boutique in centro storico, per farle gli auguri e consegnarle un omaggio in ricordo dell'importante traguardo raggiunto, nella vita e nella professione.