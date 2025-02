Comune, Regione e Acer per aiutare le 11 famiglie colpite dall'incendio la Regione investirà oltre 20 milioni di euro in manutenzioni urgenti

Sono 11 i nuclei famigliari colpiti dal grave incendio della scorsa settimana in una palazzina di edilizia popolare in via Giuliano da Rimini, nel quale persero la vita marito e moglie. Questa mattina si è svolto un sopralluogo congiunto da parte dell’Amministrazione comunale, della Regione Emilia-Romagna e di Acer Rimini, rappresentanti rispettivamente dall'Assessore Kristian Gianfreda, quello regionale Giovanni Paglia e della Presidente Claudia Corsini.

La colla risolvere la situazione delle famiglie coinvolte, molte delle quali composte da anziani non autosufficienti. La Regione, in particolare, ha promesso di lavorare fianco a fianco con il Comune e Acer per garantire sistemazioni temporanee adeguate per gli sfollati, oltre a intervenire con manutenzioni straordinarie per ripristinare l’edificio.

L’Assessore Paglia ha inoltre sottolineato che la Regione investirà oltre 20 milioni di euro in manutenzioni urgenti per l’edilizia popolare nei prossimi tre anni. Nel frattempo, Acer Rimini sta collaborando con i servizi sociali e Federalberghi per trovare soluzioni abitative temporanee, inclusi alloggi liberi e strutture alberghiere. Le verifiche tecniche per valutare i danni strutturali e definire gli interventi necessari sono ancora in corso da parte dei Vigili del Fuoco e delle autorità competenti.

