"Comunicare la pandemia", fake news e direttrici nel corso di formazione della Consulta Il Segretario Lonfernini anticipa un più stretto rapporto con l'Italia sull'informazione. Il presidente dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia Romagna Giovanni Rossi ha evidenziato i costanti e proficui rapporti di collaborazione con la Consulta

Il Segretario di Stato all'Informazione Teodoro Lonfernini apre il corso di formazione professionale organizzato dalla Consulta dell'Informazione. "Proprio la formazione - dichiara - è il cardine del futuro dell'informazione a San Marino". Chiede un'informazione libera democratica, pluralista, senza malizie e strumentalizzazioni. Anticipa un più stretto rapporto con l'Italia, anche alla luce del suo incontro con Sottosegretario italiano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Moles. Sul tavolo diversi protocolli d'intesa con l'Italia. In apertura anche un saluto da parte del Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta, attraverso Cristian Ferrari, che ha ringraziato gli operatori della comunicazione per il lavoro svolto finora in epoca di pandemia.

Tema del seminario “Comunicare la pandemia”, un focus quindi sulla corretta comunicazione in ambito sanitario da parte sia dei giornalisti che degli esperti e professionisti del settore. "Quello di cui abbiamo discusso è quali devono essere le responsabilità di tutti - spiega Maria Pia Fantini, responsabile dell'Università di Bologna dello studio sullo Sputnik V - dei ricercatori che devono fare corretta ricerca, presentare in maniera comprensibile i dati e anche la comunità dei giornalisti che deve informarsi, ben interpretare e fare un importante sodalizio".

Tra i relatori anche il direttore generale dell'ISS Alessandra Bruschi che ha portato l'esempio della comunicazione messa in atto con la pandemia a San Marino. “È facile presentare un argomento tecnico ma è molto difficile – ha spiegato Alessandra Bruschi – farlo senza essere noiosi ed in modo efficace”. Il presidente dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia Romagna Giovanni Rossi ha poi evidenziato i costanti e proficui rapporti di collaborazione con la Consulta sammarinese.

Nel servizio le interviste a Maria Pia Fantini (responsabile dell'Università di Bologna dello studio sullo Sputnik V) e Giovanni Rossi ( presidente Ordine dei Giornalisti dell'Emilia Romagna)

