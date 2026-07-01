Comunicazione di servizio.

Per un problema tecnico le trasmissioni di San Marino Rtv e di Radio San Marino hanno subito una momentanea interruzione. Ci scusiamo con gli utenti. Stiamo lavorando per ripristinare gli impianti quanto prima.
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