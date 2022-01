METEO Con l'Epifania la prima nevicata del 2022 Il fenomeno ha interessato le quote più alte nei Castelli di Borgo Maggiore, Fiorentino, Chiesanuova e San Marino Città. Nessun disagio alla viabilità: mezzi rotta neve in azione dalle 4 del mattino. Per domani atteso miglioramento meteo

L'Epifania a San Marino ha portato la prima nevicata del 2022. Il fenomeno è stato moderato, con accumulo al suolo di pochi centimetri di neve, solo alle quote più alte nei castelli di Borgo Maggiore, Fiorentino, Chiesanuova e San Marino Città. Il Servizio rotta neve dell'Aasp è entrato in azione con mezzi spazzaneve alle 4 di questa mattina, garantendo sempre la normale viabilità. La neve è scesa, a tratti anche in maniera copiosa, fino alle 9 circa del mattino poi l'intensità della precipitazione è progressivamente diminuita. Secondo l'Arpa dell'Emilia Romagna la quota neve è in giornata è in graduale rialzo, con fenomeni in esaurimento nella tarda serata. Si prevedono inoltre venti di burrasca moderata sul crinale appenninico e la fascia costiera. Per domani è atteso un miglioramento generale delle condizioni meteo.

