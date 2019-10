"Con le donne curde, contro la guerra nel Rojava". Unione Donne Sammarinesi in sit-in sul Pianello

il Sit-in

“Le donne curde combattono anche per noi. Non lasciamolo sole!" Un sit-in di pace, contro la guerra, ma soprattutto contro l'indifferenza. L'Unione Donne Sammarinesi risponde all'appello lanciato dalle donne curde a tutte le donne e ai popoli del mondo che amano la libertà. Davanti alla prima sede istituzionale del Titano, il richiamo allo Stato e alla intera comunità: “Forte dei suoi 17 secoli di pace e libertà – ricorda l'UDS – San Marino ha il dovere di condannare nelle sedi internazionali l'ingiustificato attacco militare turco in una regione già martoriata da anni di lotta allo Stato Islamico”. Un richiamo anche all'individuo, a quella piccola parte che ogni cittadino può fare “lanciando segnali di partecipazione agli sforzi per la pace e vicinanza a chi lotta per la libertà”.

nel video, l'intervista a Vanessa Muratori dell'Unione Donne Sammarinesi