COVID RSM Con un nuovo ricovero, l'Ospedale non è più 'Covid-free'. 10 nuove positività In Italia crescono casi e ospedalizzazioni, ma tengono le terapie intensive

Salgono a 44 i positivi attivi in territorio. 10 nuovi casi quelli registrati nella giornata di ieri, ma anche tre guarigioni, su 86 tamponi effettuati. E con una nuova degenza – ricovero questo pomeriggio - l'Ospedale non è più Covid-free. Leggero aumento dei positivi oggi in Italia sono 6.619, pressoché stabili le vittime: 19, sulle 18 di ieri. Crescono di 7 unità i pazienti in terapia intensiva, oggi sono 201, ma aumentano i ricoveri nei reparti ordinari: sono 1.812, 82 in più rispetto a ieri. “L'infezione cresce in tutto il mondo e anche nel contesto italiano”. E' il quadro dipinto dal Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, che individua il picco di circolazione nella fasce tra i 10 e 29 anni.

Sulla variante Delta: “i casi aumentano, ma meno velocemente delle scorse settimane”, guardando a Olanda e Inghilterra. “Difficile dire che cosa accadrà da noi, ma il ritmo di crescita è inferiore” lo dice il direttore della Prevenzione Gianni Rezza. Nel riscontrare una forte adesione alla campagna vaccinale da parte dei ragazzi, guarda alla terza dose: “Nel giro di un mese bisognerà decidere chi vaccinare e in quali tempi, probabilmente le persone più fragili e immunodepresse. Mancano evidenze per dire che la faremo a tutti piuttosto che ad alcuni".

