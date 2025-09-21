Concerti per la pace: prima la San Marino Concert Band poi la Banda Militare

Ieri sera, 20 settembre, al Campo Bruno Reffi la San Marino Concert Band e il "Concerto per la pace". Un'iniziativa della Segreteria al Turismo per diffondere un messaggio universale in tempo di conflitti. Questo pomeriggio, 21 settembre, in piazza della Libertà il concerto della Banda militare accompagnata da Sara Jane Ghiotti. I repertori, da Lennon a Verdi, celebrano valori di pace e amore. Il Segretario Federico Pedini Amati ricorda che turismo e pace sono legati e ricorda la vocazione della Repubblica al dialogo e alla convivenza pacifica.









