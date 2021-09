Concerto a Borgo Maggiore della Banda Militare

Ieri sera a Borgo Maggiore il concerto della Banda Militare di San Marino. Con la direzione del Maestro Stefano Gatta il sodalizio musicale si è esibito in Piazza Grande eseguendo prevalentemente brani di Secondo Casadei. Il concerto ha per certi versi rievocato l'antica tradizione popolare della Festa della Madonna della Consolazione che in passato si celebrava pochi giorni dopo il 3 settembre, Festa di Fondazione della Repubblica, quando la Banda Militare ha eseguito un repertorio simile. Ieri sera eseguite anche musiche di Vangelis, Van der Roost, Scott Joplin e Nogara ma il maggior consenso del pubblico è arrivato con i classici del liscio di Casadei, come Romagna Mia e San Marino Good Bye.