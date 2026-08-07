Concerto a lume di candela: doppio appuntamento musicale agli Orti Borghesi

Nel servizio le interviste ad Aldo Maria Zangheri (Rimini Classica) e Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo)

800 candele elettriche per creare un'atmosfera magica e suggestiva nella cornice unica degli Orti Borghesi. È il “Concerto a lume di candela da Bach ai Led Zeppelin” , il 10 agosto dalle ore 21:00, organizzato da Rimini Classica con il sostegno della Segreteria di Stato per il Turismo. Serata ad ingresso libero su prenotazione tramite il portale “Eventbrite”. Un viaggio musicale di eccezionale valore e senza tempo, capace di attraversare epoche e linguaggi, dalla musica classica al rock sinfonico.

L'evento si ripeterà l'8 settembre con un omaggio a Morricone e musica da film, sempre agli Orti Borghesi. Una prima edizione che vuole anche essere un banco di prova per i prossimi anni.

Nel servizio le interviste ad Aldo Maria Zangheri (Rimini Classica) e Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo)







