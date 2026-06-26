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Concerto delle Milizie: evento musicale dal valore simbolico, per celebrare chi serve la Repubblica

All'evento hanno partecipato i Capitani Reggenti

26 giu 2026
Alcune immagini dal concerto delle Milizie
Alcune immagini dal concerto delle Milizie

In Piazza Sant'Agata il Concerto in onore delle Milizie al quale hanno preso parte i Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva. Un evento musicale con un forte valore simbolico. Il concerto è organizzato in onore di tutti gli appartenenti ai Corpi militari sammarinesi, quindi come segno di riconoscenza verso tutte le persone che hanno prestato e prestano servizio per la Repubblica di San Marino e le sue istituzioni. Ogni anno, il 25 giugno, il concerto si ripete, per ricordare il giuramento prestato dal Corpo della Milizia Confinaria nel 1944.




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