TRADIZIONE Concerto delle Milizie: evento musicale dal valore simbolico, per celebrare chi serve la Repubblica All'evento hanno partecipato i Capitani Reggenti

In Piazza Sant'Agata il Concerto in onore delle Milizie al quale hanno preso parte i Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva. Un evento musicale con un forte valore simbolico. Il concerto è organizzato in onore di tutti gli appartenenti ai Corpi militari sammarinesi, quindi come segno di riconoscenza verso tutte le persone che hanno prestato e prestano servizio per la Repubblica di San Marino e le sue istituzioni. Ogni anno, il 25 giugno, il concerto si ripete, per ricordare il giuramento prestato dal Corpo della Milizia Confinaria nel 1944.

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