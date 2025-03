Concessione suolo pubblico: USOT lamenta mancato confronto

L'Unione Sammarinese Operatori del Turismo interviene sulla delibera del Congresso di Stato che regola le procedure per richiedere la concessione di suolo pubblico nel Centro Storico di Città e nelle vie di interesse turistico. Denuncia il mancato confronto in cui si sarebbe potuto parlare di due aspetti che USOT non condivide: il costo di 50 euro al metro-quadro, indipendentemente dall'ubicazione dell'attività e la durata della concessione limitata al 30 settembre.

Sul primo punto, aggiunge USOT, l'aumento rispetto al 2024 è del 250%, sul secondo punto gli operatori del turismo ritengono invece che si sarebbe dovuto prevedere un termine decisamente più in avanti.