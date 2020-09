Conclusa la visita del GREVIO a San Marino

sentiamo Stefano Palmucci

Tre giorni intensi ricchi di incontri per gli esperti del Grevio a San Marino. Il gruppo del Consiglio d'Europa contro la violenza sulle donne e domestica ha valutato l’operato dei principali attori sammarinesi impegnati a tutti i livelli nella gestione concreta dei casi di violenza riscontrati sul Titano.

“La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri – scrive in una nota – è lieta di aver ospitato insieme agli altri attori coinvolti la prima visita in Repubblica del GREVIO” e conferma, nei confronti di questo importante organismo, il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di violenza. È un tema questo molto caro alle Istituzioni, aggiunge la Segreteria di Stato, che continueranno a impegnarsi, sia sul piano locale che internazionale, affinché vengano garantiti meccanismi di prevenzione, gestione e punizione dei comportamenti ascrivibili a tali fattispecie.

