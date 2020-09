VIOLENZA SULLE DONNE Conclusa la visita del GREVIO a San Marino "Una serie di incontri molto proficui" ci spiega Stefano Palmucci, focal point di San Marino per il GREVIO

Tre giorni intensi ricchi di incontri per gli esperti del Grevio a San Marino. Il gruppo del Consiglio d'Europa contro la violenza sulle donne e domestica ha valutato l’operato dei principali attori sammarinesi impegnati a tutti i livelli nella gestione concreta dei casi di violenza riscontrati sul Titano.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri – scrive in una nota – è lieta di aver ospitato insieme agli altri attori coinvolti la prima visita in Repubblica del GREVIO” e conferma, nei confronti di questo importante organismo, il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di violenza. È un tema questo molto caro alle Istituzioni, aggiunge la Segreteria di Stato, che continueranno a impegnarsi, sia sul piano locale che internazionale, affinché vengano garantiti meccanismi di prevenzione, gestione e punizione dei comportamenti ascrivibili a tali fattispecie.

Nel servizio l'intervista a Stefano Palmucci (Focal Point San Marino GREVIO)

I più letti della settimana: