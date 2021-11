VOLONTARI Concluso il secondo Corso Base per Volontari di Protezione Civile

Conclusa la seconda sessione del Corso Base per Volontari di Protezione Civile che ha visto la partecipazione di oltre 70 nuovi volontari, d'ora in poi attivabili in scenari emergenziali. A dicembre ci sarà la formazione di un terzo gruppo che porterà ad un totale di circa 180 Volontari di Protezione Civile. Soddisfazione da parte del Servizio di Protezione Civile per la forte sensibilità e solidarietà che i cittadini sammarinesi hanno dimostrato.

Un ringraziamento infine all'Agenzia per la Sicurezza Sociale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Rimini e la Sezione Antincendio della Polizia Civile di San Marino per la collaborazione al percorso formativo del volontario sammarinese.

