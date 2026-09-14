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Condizionatori nei plessi scolastici sammarinesi: ultima settimana per aderire alla raccolta firme

14 set 2026
Foto archivio RTV
Foto archivio RTV

C'è tempo fino a venerdì per firmare a sostegno della richiesta - proposta da un gruppo di genitori - per l’installazione di condizionatori nelle scuole sammarinesi. I promotori si sono detti estremamente preoccupati per il caldo eccessivo avvertito nei plessi scolastici, soprattutto durante l'estate, nei centri estivi statali; una situazione che - scrivono - con il passare degli anni "diventa sempre più preoccupante".

Ringraziano coloro che ad oggi hanno sostenuto l’iniziativa e ricordano a chiunque fosse interessato - cittadini e non, residenti e non, purché maggiorenni - di poter firmare entro venerdì 18 settembre presso:

- “Il Forno” di Cailungo;

- “Parafarmacia Bucci” di Gualdicciolo;

- Bar “Ma Va La Burger” al Parco Ausa di Dogana;

- “Il Grillo Parlante”, centro doposcuola a Domagnano;

- “Energy Store Point”, negozio a Borgo Maggiore. 




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