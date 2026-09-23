CALDO ECCESSIVO Condizionatori nelle scuole, raccolte 1.018 firme: l’istanza inviata alla Segreteria Istruzione Il gruppo di genitori promotore dell’iniziativa chiede interventi in vista dell’estate 2027: "Un’esigenza sentita da molte famiglie e dalla comunità"

Condizionatori nelle scuole, raccolte 1.018 firme: l’istanza inviata alla Segreteria Istruzione.

Sono 1.018 le firme raccolte a San Marino a sostegno della richiesta di installare condizionatori nei plessi scolastici del Titano A comunicarlo è il gruppo di genitori che nelle scorse settimane aveva promosso l’iniziativa, nata dalla preoccupazione per le temperature sempre più elevate registrate nelle scuole durante i mesi estivi.

La raccolta era stata lanciata alla fine di agosto con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulle condizioni all’interno degli edifici scolastici, in particolare nel periodo in cui vengono ospitati anche i centri estivi statali. Le famiglie avevano definito la situazione, soprattutto tra giugno e settembre, particolarmente difficile per bambini, ragazzi, insegnanti e operatori.

Il gruppo esprime ora "grande soddisfazione per le tantissime firme raccolte" e ringrazia cittadini, negozi e attività che hanno contribuito all’iniziativa. "Sono state raccolte complessivamente 1.018 firme, un numero importante che testimonia in modo chiaro la presenza di un’esigenza sentita da molte famiglie e dalla comunità", si legge nel comunicato.

Nella giornata di oggi, 23 settembre, il documento corredato dalle sottoscrizioni è stato inviato al Segretario di Stato per l’Istruzione Teodoro Lonfernini e al Direttore del Dipartimento Istruzione Emanuele D’Amelio.

L’auspicio dei promotori è che l’istanza venga presa in considerazione in tempi utili per programmare eventuali interventi. L’obiettivo indicato è arrivare all’estate 2027 con ambienti scolastici "più idonei e con temperature adeguate" per tutti coloro che frequentano o lavorano nelle scuole durante il periodo più caldo dell’anno. Il gruppo ribadisce infine come il tema riguardi non soltanto il comfort, ma più in generale il benessere e la sicurezza negli ambienti scolastici.

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