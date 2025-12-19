Condominio Acquavita, BSM: riaperto il cantiere. 23 appartamenti sul mercato entro estate 2026

Ripartono i lavori al Condominio Acquavita, nell’area dell’ex conceria di Acquaviva. Si va per gradi: Banca di San Marino, proprietaria di 66 appartamenti su 76, procederà con la commercializzazione di un primo lotto di 23 unità abitative entro l’estate 2026 (probabilmente a fine agosto), per poi proseguire con la finitura e la messa sul mercato delle restanti 43. Parallelamente, in accordo con gli altri proprietari, saranno completati i lavori di finitura delle aree comuni, al fine di ridare nuova vita ad un complesso edilizio rimasto in stato di abbandono per anni.

"Significa poter rimettere nel ciclo economico un bene che è stato per tanto tempo chiuso, - dice il Presidente Bsm, Raffaele Bruni - ma è ancora più importante credo anche per il Paese perché si tratta di riqualificare un intero territorio ed è quindi un po' anche simbolico in questo periodo poter riaprire un cantiere che ha un significato per la banca ovviamente di rimettere a reddito un proprio immobile, ma soprattutto credo anche per il Paese perché credo che sia anche un piccolo segnale delle cose che cambiano, delle cose che vanno avanti e della vitalità di questo Paese che riesce sempre a rinascere".



Avranno “prezzi competitivi – assicura la banca – e, laddove possibile, saranno acquistabili con le agevolazioni previste dall’edilizia sovvenzionata, così come disposto dalla recente Legge 28 aprile 2025 n.64 Interventi straordinari per emergenza casa”. "Il nostro obiettivo - aggiunge Bruni - è quello di trovare una soluzione che sia una soluzione economicamente compatibile con le possibilità dei cittadini di San Marino, una risposta anche ovviamente alle necessità di case che sappiamo esserci in questo territorio e quindi crediamo una risposta che che provi a combinare gli interessi di tutti".

Direttore dei lavori il geometra Augusto Valentini: primo obiettivo raggiunto, la sicurezza dello stabile. "Abbiamo messo tutto il palazzo di sicurezza - afferma Valentini - sia dal punto di vista impiantistico strutturale sulla ricerca di eventuali problematiche di infiltrazioni o di risalite dell'acqua ma ha dato tutto esito negativo. Attualmente stanno ultimando la operazione esterna di pulizia di inquadratura di tutto l'esterno, per poi dopo le feste partire con i lavori di ultimazione interna".