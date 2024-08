Confagricoltura E-R, servono i rimborsi per danni da calamità

Confagricoltura Emilia-Romagna lancia un allarme sulla problematica dei rimborsi AgriCat, gli indennizzi per i danni da calamità naturali che sono stati in gran parte respinti. "Siamo senza parole, ma soprattutto non comprendiamo le motivazioni - dice il presidente di regionale Marcello Bonvicini - il fondo mutualistico nazionale AgriCat istituito da Ismea proprio per risarcire i danni da gelo o alluvione ha rigettato gran parte delle domande d'aiuto.

Nello specifico, solo un numero esiguo di domande di risarcimento danni da gelo è stato accettato sulle 5.000 presentate in regione, a fronte di oltre 30mila ettari di colture danneggiate". Un capitolo a parte, inoltre, "meritano le alluvioni che hanno travolto e stravolto la provincia di Ravenna, per ben due volte nel maggio del 2023, danneggiando circa 2.000 aziende su oltre 6.000. Qui l'80% di domande è stato respinto. Ma non va bene nemmeno alle poche aziende che hanno ottenuto una risposta positiva da AgriCat, di queste infatti solo il 20% sta ricevendo molto lentamente i contributi promessi".

Confagricoltura Emilia-Romagna traccia poi il perimetro delle aree colpite dalle gelate primaverili nell'aprile 2023: il 50% delle domande sono state presentate da aziende associate nel Ferrarese, poi a Modena e Ravenna come pure a Bologna, Forlì-Cesena e Rimini, Reggio Emilia e Piacenza. "Rimane inascoltato l'allarme lanciato più volte a sostegno del comparto frutticolo regionale - rincara la dose il presidente Bonvicini - per salvare un patrimonio che sta scomparendo, messo a dura prova da anni di prezzi all'origine troppo bassi e problematiche fitosanitarie senza soluzione fino a ridurre la superficie coltivata da 65.000 a 41.000 ettari in meno di venti anni".

Inoltre "il sistema di calcolo degli indennizzi utilizzato da AgriCat per risarcire i danni ai frutteti non è assolutamente sufficiente e non risponde alle esigenze delle imprese. Eppure il Fondo dispone di importanti risorse". Sui rimborsi da alluvione, inoltre," non è chiara la motivazione del rigetto, ma ancora meno lo è la modalità". "La situazione - conclude Confagricoltura - richiede interventi urgenti".