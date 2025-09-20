Conferenza dei ministri della giustizia: a Malta presente anche il Segretario Canti

Aggiornare e adattare le convenzioni internazionali per contrastare il crimine moderno, specialmente quello legato alla tecnologia. È il focus dell'intervento del Segretario di Stato alla Giustizia Stefano Canti alla Conferenza informale dei ministri della giustizia del Consiglio d'Europa a Malta. Rimarcato da Canti l'impegno costante di San Marino nell’allinearsi agli standard europei, aggiornando la propria legislazione per rispondere efficacemente alle emergenti sfide globali.

Momento importante la firma del “Protocollo di La Valletta”, una risposta alle carenze riscontrate nei meccanismi di cooperazione giuridica. Il convegno ha favorito il dialogo con le delegazioni di Andorra, Malta e Monaco, spiega la Segreteria, con cui sono stati esplorati temi di cooperazione nell'ambito della giustizia tra piccoli Stati. Adottata infine una dichiarazione politica con la quale gli stati membri si impegno a implementare misure che includano la modernizzazione delle procedure di assistenza giuridica reciproca.







