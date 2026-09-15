Conferenza presidenti di parlamento piccoli Stati d’Europa, presente San Marino: al centro diplomazia e AI

Al centro dei lavori diplomazia parlamentare, equilibrio tra poteri e intelligenza artificiale. San Marino partecipa ad Andorra alla due giorni per la 19esima Conferenza dei Presidenti di Parlamento dei Piccoli Stati d’Europa, con il capo delegazione Michele Muratori e Andrea Menicucci.

"Sono tanti i temi che abbiamo sviscerato - spiega Muratori - nei tre dibattiti previsti appunto all'ordine del giorno. E' stata anche l'occasione per interfacciarsi con i presidenti degli altri otto Stati. Chiaramente interlocuzioni con Andorra, in vista anche del prossimo Accordo di associazione. Abbiamo potuto ascoltare le esperienze di chi c'è già nell'Unione Europea o di chi ha fatto un percorso simile come Liechtenstein e Islanda nel '95, con l'entrata nello spazio economico europeo".

"Abbiamo anche discusso di un tema molto interessante - aggiunge Menicucci - come quello della separazione dei poteri e del loro corretto bilanciamento. Questo ci lascia davanti ad una sfida: riuscire a far convivere questi principi democratici con delle istituzioni come quelle di San Marino, sono risalenti nel tempo e tradizionalmente legate alla storia. Da quel dibattito siamo usciti con una certezza e cioè che i piccoli Stati continueranno a condividere la loro esperienza per cercare di migliorare le loro democrazie e condivideranno ancora di più le migliori pratiche per permetterci di implementare all'interno dei nostri ordinamenti questi importantissimi principi, senza dimenticare però chi siamo stati e chi vogliamo essere domani".