TERRITORIO Conferenza semestrale con i Capitani di Castello: "Servono maggiore autonomia e risorse" Le Giunte saranno rinnovate tramite elezioni tra ottobre e novembre

Un confronto aperto e sereno quello dei Capitani di Castello con i Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, e il segretario agli Interni Andrea Belluzzi. Durante la conferenza semestrale a Palazzo Pubblico, apprezzata soprattutto la disponibilità all'ascolto. Ricordato in primis il rapporto su San Marino redatto dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa durante la visita sul Titano e approvato a Strasburgo. Nel testo sono emersi i progressi compiuti, come il miglioramento delle consultazioni del governo con le autorità locali, il diritto di voto ai residenti non sammarinesi nelle elezioni amministrative e le maggiori opportunità di cooperazione internazionale. Tuttavia, il report evidenzia anche alcune criticità, come l’autonomia decisionale delle Giunte, ancora limitata, risorse finanziarie insufficienti e un’eccessiva supervisione amministrativa.

"Posso dire che è cambiato ben poco dal mandato precedente - Roberto Ercolani, portavoce Consulta Giunte di castello -. In particolare noi ci troviamo sempre più oberati di burocrazia, quindi continuiamo a richiedere il fatto che ci sia una segreteria, ma non una segreteria per ogni giunta, una segreteria delle Giunte di Castello. E' fondamentale perché deve sgravare dalla grande burocrazia e quindi agevolare anche le risposte che diamo alla cittadinanza e le tempistiche".

Come rappresentanti delle Giunte, i Capitani di Castello hanno acceso l'attenzione su tematiche definite “annose”:

- i pochi e limitati poteri delle Giunte, che – dicono – a volte si sentono ascoltate solo in parte e non vedono giungere a termine le loro richieste

-la preoccupazione per le possibili chiusure di alcune scuole, con l'annesso problema dell'inverno demografico. A loro avviso mancano servizi adeguati: dall'accesso alla casa a trasporti pubblici più efficienti per i ragazzi.

- Il degrado dei centri storici dei vari Castelli, dalle mura all'illuminazione.

- Infine le esche avvelenate a Fiorentino e il killer dei cani. La Reggenza sottolinea l'attenzione delle istituzioni verso la questione.

Svelato anche il periodo in cui si terranno le nuove elezioni delle Giunte, che saranno tra ottobre e novembre.

Nel video l'intervista a Roberto Ercolani (Portavoce Consulta Giunte di Castello)

