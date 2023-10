Conflitto israelo palestinese, RETE: "San Marino si ponga come sede di dialogo per la costruzione della pace" “Di fronte al rischio di una nuova intifada, con la comunità internazionale divisa tra l’Occidente, i suoi alleati e "gli altri”” scrive il movimento in un comunicato.

RETE invita le nostre istituzioni a farsi promotrici di iniziative che pongano la Repubblica come sede imparziale e permanente per la costruzione di un dialogo di pace. Un appello al cessate il fuoco, affinché l’attenzione primaria sia sul rispetto dei diritti civili, sulla protezione delle popolazioni, e perché venga superata una volta per tutte questa “regolarità della tragedia”. Quando non si riesce a dare una risposta sulla politica estera, si dice che le cause sono nella politica interna- conclude Rete- È importante quindi uscire dalle trame insidiose di questa situazione invitando tutti a mettersi intorno a un tavolo per capire, tutti insieme, che le guerre non portano mai ad una vittoria, ma alla sconfitta".



