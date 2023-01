DIRITTI DEI LAVORATORI Confronto e dibattito: la Csdl incontra i sindacati francesi e tedeschi Un'occasione di confronto e dibattito sul ruolo del sindacato nelle tre realtà nazionali, e in ambito europeo e internazionale, ma anche su nuove idee.

Rapporti di scambio, amicizia e collaborazione da anni uniscono la Csdl e le strutture provinciali della Dgb del Distretto di Odenwald, in Germania, e della Cgt dell'Alsazia, in Francia. Una cooperazione che si concretizza anche con visite periodiche reciproche. Così, nei giorni in cui le tre sigle sindacali partecipano come ospiti al Congresso della Cgil provinciale a Rimini, nella sala riunioni della Csu la Csdl incontra i colleghi francesi e tedeschi. "Dopo tre anni di Covid siamo riusciti a incontrarci - racconta Enzo Merlini, segretario generale Csdl -. I problemi che abbiamo noi e loro sono comuni a tutti i Paesi europei. Loro partono dalla loro situazione, ad esempio la lotta al cambiamento climatico è più avanzata che da noi.

Dall'altra parte loro ci invidiano il contratto collettivo nazionale valido per tutti". Un'occasione dunque di confronto e dibattito sul ruolo del sindacato nelle tre realtà nazionali, e in ambito europeo e internazionale, ma anche su nuove idee, elaborate insieme, da mettere in pratica nei rispettivi Paesi. "Ci sono molti punti in comune, non solo con San Marino ma con tutti i lavoratori europei - spiega Denis Schnabel, segretario generale Grand Est Cgt -. Si lotta per le rivendicazioni sociali, per i salari e le pensioni". "Approfittiamo molto di questi scambi con la Csdl e la Cgil - commenta Harald Staier, presidente Dgb Odenwaldkeis (Asse del Sud) -. Ci sono molti problemi comuni ed è importante discuterne insieme e creare un dibattito".

Nel video le interviste a Enzo Merlini (segretario generale Csdl), Denis Schnabel (segretario generale Grand Est Cgt) e Harald Staier (presidente Dgb - Asse del Sud)

