CSU Congedi speciali negati sulla base della residenza, Collegio Garante: esclusione illegittima Il caso patrocinato dalla CSU che parla di una “sentenza importante” e di “una vittoria dei diritti di lavoratori e famiglie”

Genitori sammarinesi, entrambi occupati a San Marino, ma residenti in Italia e un figlio affetto da una gravissima patologia. Nel 2022 cambia la norma relativa ai congedi speciali retribuiti, che vengono legati al requisito della residenza in territorio, privando così i genitori del beneficio per il minore. Incaricata dalla famiglia l'avvocato Gianna Burgagni, con il patrocinio della CSU, è partito il ricorso nei confronti dell'ISS e la causa civile. “Chiaramente dovevamo scontrarci con la realtà legislativa – dice Gianna Burgagni - e l'unica strada era quella di eccepire l'incostituzionalità della norma, cosa che è stata fatta. In realtà, è stata fatta fin dall'inizio della causa civile, poi il giudice, per ragioni ovviamente inerenti la procedura, ha ritenuto di portarla all'attenzione del Collegio Garante, dichiarando la non manifesta infondatezza, la rilevanza per la questione, successivamente alla chiusura dell'istruttoria. Quindi il Collegio Garante è intervenuto sostanzialmente alla chiusura di tutti i termini probatori, per dichiarare che per un cittadino sammarinese che risiede in Italia è incostituzionale l'esclusione del beneficio previsto, per quanto riguarda i congedi”.

A prevalere, per i Garanti, il principio di uguaglianza, a fronte di un vuoto di tutela per la famiglia e per il bambino. Un caso particolare e circoscritto, ma forse non isolato e la sentenza dei Garanti può aprire la strada a nuovi diritti e tutele, anche alla luce della recente legge a sostegno della famiglia. Per la CSU, una vittoria per i diritti di lavoratori e famiglie. L'impegno prosegue, nell'auspicio sia solo un primo tassello.

“Come sindacato – dice Milena Frulli, Segretario Generale Cdls - abbiamo in tutte le sedi sempre esposto la nostra richiesta di estendere a tutti i lavoratori sul territorio sammarinese la possibilità di accedere ai permessi per assistere un familiare. Questo non è mai stato accolto, abbiamo sempre trovato un muro. Questa sentenza comincia a sgretolare questo muro”. “Questa è una vittoria significativa – aggiunge Enzo Merlini, Segretario Generale Csdl - che però riguarda esclusivamente i cittadini sammarinesi che risiedono in Italia. Altre argomentazioni che abbiamo prodotto, perché a nostro avviso quella legge viola anche disposizioni, convenzioni internazionali e altre norme peraltro espressamente richiamate. A nostro avviso questa interpretazione, questa incostituzionalità va estesa anche a tutti i lavoratori frontalieri che non possono utilizzare i congedi in Italia in quanto lavoratori a San Marino. Quindi invitiamo i lavoratori frontalieri che avessero questa caratteristica a rivolgersi a noi, perché per noi non è finita qui, vogliamo portare a caso il risultato pieno”.

Nel video, le interviste a Gianna Burgagni, avvocato - consulente CSU Milena Frulli, Segretario Generale Cdls Enzo Merlini, Segretario Generale Csdl

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