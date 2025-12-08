SOLIDARIETÀ Congo: il Consolato di San Marino avvia la produzione creme solari da donare ai bambini albini 4.000 le creme che saranno prodotte e distribuite gratuitamente ai bambini per un valore commerciale di circa 110.000 euro.

Un attività per proteggere una categoria particolarmente fragile in Africa: i bambini albini, in un area dove è molto alta l'incidenza di tumori della pelle. Dopo l'attività portata avanti nel 2024, il Consolato di San Marino in Congo, nella persona del Console Marcello della Corte, ha lanciato la produzione di creme solari da distribuire gratuitamente a questa fascia di popolazione molto a rischio.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Pierre Fabre e il Ministero degli Affari Sociali. Il cancro della pelle e la prima causa di morte fra gli albini ed il costo delle creme solari è proibitivo. 4.000 le creme che saranno prodotte e distribuite gratuitamente ai bambini per un valore commerciale di circa 110.000 euro.

Tra le attività umanitarie portate avanti dal consolato il progetto rivolto alla popolazione autoctona, i pigmei, per formarli alla produzione e commercializzazione del miele e campagne di protezione e tutela dell'ambiente.

