Congresso: "Appello alla responsabiltà collettiva contro la violenza sulle donne"

24 nov 2025

Agire su tre livelli fondamentali: legge, supporto alle vittime e prevenzione culturale. Alla viglia della Giornata contro la violenza sulle donne il Congresso di Stato lancia un appello alla responsabilità collettiva per combattere contro quella che è una "minaccia alla dignità umana e alla coesione sociale"

Sul fronte della Giustizia, sottolinea la nota del Congresso, recenti riforme hanno "potenziato la tutela giudiziaria e la rete di protezione", introducendo l'inasprimento delle sanzioni e strumenti cautelari rapidi e la possibilità per l'Authority per le Pari Opportunità di costituirsi parte civile, non lasciando sole le vittime, donne e minori, nel percorso verso la giustizia.

"Per la ricostruzione della vita delle vittime. La rete sanitaria e sociale è impegnata a fornire un rifugio sicuro e un sostegno psicologico specializzato" ha ribadito il Congresso "soprattutto a tutela dei minori che ne sono testimoni diretti o indiretti". 

Il terzo pilastro necessario è quello di "sradicare le dinamiche di potere squilibrate, che hanno spesso radice in una cultura patriarcale" conclude il Congresso: "Favorire la parità salariale e l'accesso ai ruoli apicali non è solo un atto di giustizia economica, ma un potente strumento per l'emancipazione femminile, che rappresenta il più efficace deterrente contro ogni forma di sopraffazione".




