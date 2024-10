Congresso Cdls: elezioni chiuse, spoglio in corso. Tra i temi dell'assise diritto alla casa e frontalieri

Ultimo giorno di congresso per la Cdls. Il titolo è "Costruttori di futuro" e si guarda infatti in avanti, con l'approvazione della mozione finale, che detta le linee da seguire nei prossimi tre anni. Mozione accompagnata dalle conclusioni del Segretario generale Milena Frulli, che molto probabile si avvia al suo secondo mandato: è l'unica candidata a Segretario generale. Ricordati, nel suo discorso, i temi più discussi su cui lavorare: denatalità, conciliazione tempo lavorativo e familiare, maternità, sanità. Ci sono anche le possibili criticità legate all'intelligenza artificiale: preoccupazione per la scuola, sempre più digitale ma forse meno umana. C'è l'accordo di associazione con l'Unione Europea, le urne sono state chiuse alle 7 e ora è in corso lo spoglio per l'elezione del Consiglio Confederale.

Sono stati tanti i temi trattati, come detto, in questa tre giorni. Ad esempio il diritto alla casa è stato molto discusso: "Non possiamo parlare di famiglia - commenta - Paride Neri, segretario Federazione Industria e Segretario Confederale Cdls - senza parlare del diritto alla casa. C'è un gravissimo problema che riguarda soprattutto le giovani generazioni che faticano a realizzare quello che era un sogno alla portata di tutti fino a pochi anni fa.

Il problema è stato esacerbato soprattutto dall'aumento degli affitti e tutto ciò che ne è conseguito, anche in ragione di scelte che non condividiamo. Altro tema sono i frontalieri. Si punta una parità di diritti con i residenti? "C'è un impegno che va conservato, mantenuto alto - continua Neri -, soprattutto rispetto a due questioni che restano aperte. Una è quella dell'accesso ai permessi per assistere i familiari che hanno bisogno di assistenza. L'altro tema è quello del trattamento fiscale delle pensioni. Anche alcune recenti sentenze italiane hanno confermato che doveva avvenire in via esclusiva nel territorio sanmarinese. Ecco, su questo fronte siamo impegnati con tutta una serie di iniziative, che nei prossimi giorni saranno rese pubbliche proprio per stimolare la politica dei due Stati a trovare una soluzione a questo problema".

Nel video l'intervista a Paride Neri, segretario Federazione Industria e Segretario Confederale Cdls