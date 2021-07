Congresso dei Testimoni di Geova: contenuti trasmessi in oltre 500 lingue

Uniti nella fede in tutto il mondo, congresso dei Testimoni di Geova. Collegati in 400 anche da San Marino. Il tema dell’evento che avrà luogo in tutto il mondo nel 2021 è “Potenti grazie alla fede”. I contenuti saranno trasmessi in oltre 500 lingue durante sei fine settimana tra luglio e agosto 2021. Vi assisteranno tra i 15 e i 20 milioni di persone. Il programma sarà suddiviso in sei parti. “La fede ha aiutato molti Testimoni a perseverare durante la pandemia”, ha dichiarato Roberto Guidotti portavoce locale dei Testimoni di Geova. “La fede ci permette di essere uniti per adorare Dio, anche in modalità virtuale. In tutto il mondo saranno milioni le persone che da casa propria potranno seguire l'evento". I contenuti del congresso saranno postati progressivamente, partire da lunedì.