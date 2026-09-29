Congresso di Stato: tutte le novità su politica esterna, interna ed energetica

Dalla politica estera ai nuovi servizi per i cittadini, passando per trasporti, energia e lavoro: diversi i temi affrontati nell’ultima riunione del Congresso di Stato e riportati in conferenza stampa dai segretari Beccari, Belluzzi e Bevitori. A partire dal primo ottobre, con la cerimonia di insediamento dei nuovi Capi di Stato: oratore ufficiale sarà la ministra degli Esteri di Andorra, presenza significativa anche alla luce del percorso comune verso l’accordo di associazione con l’Unione Europea. Proprio la politica internazionale è stata al centro della partecipazione di San Marino all’Assemblea generale dell’Onu, con particolare attenzione alle crisi in Ucraina e Medio Oriente, alla tutela dei diritti umani. Il segretario agli Esteri Luca Beccari fa poi chiarezza, dopo alcune polemiche, sull’assenza di San Marino dalla sala durante il discorso del premier israeliano Netanyahu.

"Noi non eravamo presenti - precisa il segretario agli Esteri -, ma non volutamente, non come atto dimostrativo politico. San Marino non è solito alzarsi in segno di protesta, uscire dalla stanza, nei contesti internazionali più diversi. Probabilmente se fossimo stati presenti avremmo ascoltato il discorso, ma questo non significa che avremmo condiviso i contenuti di quel discorso. Noi siamo per una piena implementazione della soluzione 'due popoli due Stati', abbiamo riconosciuto la Palestina. Il nostro non è una politica anti-israeliana, però tuttavia non possiamo condividere quella che è in corso a Gaza come un'attività militare che colpisce pesantemente le popolazioni civili".

Sul fronte interno, sono 121 le domande per il corso-concorso delle forze di polizia: ora la fase di selezione. Mentre dal primo ottobre parte in via sperimentale la piattaforma Icee per la dichiarazione reddituale patrimoniale, necessaria per diverse prestazioni e servizi, dal diritto allo studio alle tariffe sociali.

Per l’emergenza cimiteriale sono previsti dall’inizio del 2027 ampliamenti a Fiorentino e interventi straordinari nei cimiteri più critici. Sul fronte economico, il nuovo capo missione del Fondo Monetario Internazionale ha apprezzato la strategia energetica sammarinese, con l’obiettivo di superare il 30% di autonomia nel 2027.

E ancora Smuvi, il servizio di trasporto pubblico e gratuito: quasi 25mila persone trasportate nella prima fase e altri sei mesi di sperimentazione gratuita fino al 31 marzo, con l’obiettivo di potenziare la flotta e ridurre i tempi di attesa.

Infine la delibera con il regolamento per installare nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici, tra cui alcune ultra veloci, e il completamento in ottobre delle ratifiche delle convenzioni fondamentali dell’Ilo per adeguarsi agli standard europei in tema di equità e tutela dei lavoratori.

Nel video l'intervista a Luca Beccari, segretario agli Esteri







