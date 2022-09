Congresso nazionale UIL frontalieri: fari accesi sui diritti dei lavoratori

Diritti dei lavoratori il tema centrale del 4° Congresso nazionale UIL frontalieri in Svizzera a cui ha partecipato anche Unione Sammarinese dei Lavoratori. Da tempo la Uil è al lavoro per far diventare realtà lo statuto dei lavoratori frontalieri. Obiettivo condiviso anche da Usl: “Come sindacato – afferma – abbiamo ribadito più volte al Governo che i diritti di un lavoratore devono essere in seno al suo ambito lavorativo senza considerare il luogo in cui vive. È quindi imprescindibile che la politica ascolti chi come il sindacato ha il reale polso della situazione per poter sanare le storture ancora in essere”.

Per il Segretario Generale Usl Francesca Busignani il frontaliere è una risorsa che dà il la ad uno scambio culturale. “È chiaro – afferma - che in un territorio piccolo come il nostro quando il lavoro scarseggia, il sammarinese non può rimanere senza una occupazione ma è altrettanto palese che quando un frontaliere entra nel mondo del lavoro sammarinese deve avere eguali diritti ed eguali doveri”.