Congresso: ristori in arrivo nelle prossime settimane, nelle scuole si lavora per ridurre l'utilizzo di mascherina

Il Segretario alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini comunica che lunedì in Congresso di Stato c'è stata un audizione con il Direttore dell'Azienda di Stato dei Servizi Pubblici e con l'Avvocatura dello Stato sul "Caso titoli". Nel corso del primo incontro sono stati trattati temi infrastrutturali come la gestione dei rifiuti, delle acque e dell'aspetto tecnologico della fibra ottica. Nel secondo incontro, nel rispetto della separazione dei poteri è stato chiesto un riferimento all'avvocatura dello stato, dato che il governo si era costituito parte civile nel procedimento. Il Congresso di stato ha chiesto di valutare se sia possibile effettuare un ricorso. "Riteniamo opportuno, nel rispetto delle proprie prerogative, di verificare se ci sono delle condotte che necessitano di maggiore attenzione". Rimarca anche la nomina di sette magistrati in consiglio giudiziario plenario, che sono andati a coprire le posizioni che erano rimaste scoperte.







Il Segretario agli Interni Elena Tonnini comunica che Werter Selva è stato eletto nuovo Comandante della Polizia Civile dopo aver vinto il bando interno. Il contratto sarà triennale con un periodo di prova previsto. Spiega che la nuova norma, che ha introdotto il concorso, va a valorizzare l'esperienza all'interno dei corpi e ha allargato i titoli idonei per ricoprire i ruoli, in modo da estendere la partecipazione. Grande attenzione è stata data anche all'attitudine operativa dei partecipanti. Un ringraziamento al comandante uscente Athos Gattei, che ha dimostrato grande senso di responsabilità, e ha permesso di portare avanti avanti l'ordinario, con interventi su vestiario, sorveglianza e digitalizzazione. Con Selva inizierà un confronto che riguarda il corpo della Polizia Civile, con la necessità di analizzare le competenze specifiche per il reclutamento dei corpi. Sottolinea che il governo mira a valorizzare il corpo di Polizia Civile, che ha specificità che la distinguono dal resto della pubblica amministrazione.



Il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati aggiorna sul decreto ristori. Dopo giorni di lavorazione si è giunti ad una bozza del documento. Sul tema domani ci sarà un incontro fra i capigruppo di maggioranza e i membri del Congresso. I ristori consisteranno in una parte economica, ma anche un accompagnamento per l'anno 2021. Sottolinea che il lockdown con "shock economico" è scattato solo dal 24 dicembre al 7 gennaio, che sarà il periodo principale su cui verranno effettuate le valutazioni, assieme ad un'analisi sulla perdita di fatturato nel resto dell'anno. Chi ha avuto delle perdite rilevanti avrà diritto ad una somma economica, una riduzione delle bollette e delle formule incentivanti o diminuzioni di tassazione. Ricorda che la CIG è stata coperta nel corso dell'anno. L'impegno sarà calibrato con la Segreteria Finanze. Verranno utilizzati il dato Smac e il dato del fatturato per le valutazioni. "Nell'arco delle prossime settimane saremo in grado di rendere operativo questo decreto", chiarisce.

Il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta rimarca che i nuovi contagi da Covid-19 stanno diminuendo, ma rimangono alti i numeri dei ricoveri e delle terapie intensive sul Titano. Dal 1° febbraio in poi, alla scadenza del decreto in vigore, le misure sul territorio verranno decise alla luce delle valutazioni in ambito internazionale e delle fasce adottate. Annuncia anch che nei prossimi messi verranno recepite le linee guida internazionali per la creazione di farmaci a San Marino, aprendo di fatto la possibilità di attirare imprese italiane che si occupano di produzione di medicinali. Si lavorerà anche per aggiornare il piano sanitario, fermo al 2017, con un nuovo atto organizzativo che porterà anche alla costruzione di un nuovo ospedale, che darà un impulso alla qualità delle nostre strutture rispetto a quelle italiane. Annuncia anche che la Segreteria avvierà i lavori per la nuova riforma previdenziale, che dovrà essere approvata nell'arco dell'anno. "Lavori ormai inderogabili", spiega, per una riforma ferma dal 2012, per cui si avvieranno gli incontri con Consiglio per la Previdenza, parti sociali e parti economiche nei prossimi giorni. "Non è una riforma popolare ma indispensabile per garantire equilibrio nelle casse dell'ISS, dei fondi pensione e delle casse dello stato"



Il Segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi interviene sulla scuola. La Scuola Secondaria Superiore, ora in dad, da lunedì prossimo riprenderà le lezioni in presenza dopo i focolai dei giorni scorsi. Domani saranno sciolte le riserve. Annuncia anche il lancio di una strategia di comunicazione per insegnare ai bambini l'importanza di buoni comportamenti, con l'obiettivo di arrivare a un miglioramento che permetterà a chi si siede nei banchi di non utilizzare obbligatoriamente la mascherina. Chiarisce però che con i dispositivi di protezione c'è stato un nettissimo calo dei casi nelle scuole, che ha permesso di garantire la scuola in presenza. Per la scuola dell'infanzia riconosce le problematiche dovute alla riduzione di orario, necessaria "per far sì che gli insegnanti incrociassero meno gruppi possibile di bambini". A Serravalle, in cui non era stato possibile adottare le misure, con la positività di un insegnante, era stato necessario chiudere la scuola. Ai genitori spiega che le ore in meno permettono di garantire maggior sicurezza. Dal mese di febbraio si ripartirà con due giorni a settimana con orario completo, per ripristinare il servizio pieno dal mese di marzo. "Comprendo la difficoltà delle famiglie" e assicura il massimo impegno per garantire i servizi, ricordando la possibilità di usufruire di permessi straordinari.







Ciavatta sui vaccini assicura che c'è un lavoro in corso con l'Italia, con continui contatti e verifiche. San Marino tratta, tramite l'ambasciata, la consegna dei vaccini direttamente con il Commissario Arcuri, con contatti quotidiani. Gli accordi stipulati con l'Italia, chiarisce, permetteranno al Titano di ricevere i vaccini anche in un periodo in cui tutti gli stati hanno difficoltà nell'approvvigionamento.