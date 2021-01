ALIMENTAZIONE Conoscere i grassi per il benessere dell'organismo: a San Marino Carla Ferreri, esperta di lipidomica Ricercatrice al CNR a Bologna collaborerà con un centro medico del territorio

La lipidomica è la scienza che studia i grassi. Tra i massimi esperti nel settore Carla Ferreri, primo ricercatore al CNR a Bologna dove guida un gruppo di ricerca per lo studio di stress, radicali liberi, invecchiamento e di patologie come cancro, obesità e autismo. "La lipidomica arriva in cucina come applicazione di quello che si studia del corpo umano - spiega Carla Ferreri - cioè come siamo fatti".

I grassi sono le molecole più importanti che abbiamo nel corpo. La corretta alimentazione ricopre un ruolo ancora più importante in questo particolare periodo. La collaborazione avviata tra un centro medico del territorio con il centro nazionale di ricerche di Bologna riguarda un particolare esame del sangue in cui vengono rilevati parametri sulla composizione molecolare della membrana delle cellule. Metodo che rivela lo stato profondo del benessere o delle disfunzioni che possono esserci nel corpo.

"Questa esperienza che stiamo facendo - spiega Riccardo Vannucci - la vogliamo far conoscere a tutto il territorio sammarinese". Rendere disponibile questo studio e questo esame, aggiunge Vannucci, significa avere un centro di raccolta di informazioni e possibilità di correggere i propri regimi alimentari e le proprie abitudini.

Nel servizio l'intervista a Carla Ferreri e Riccardo Vannucci

