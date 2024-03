ATLETI SAMMARINESI CONS: "Rimuovere ogni ostacolo per lo sviluppo del movimento sportivo paralimpico" Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese interviene con alcune precisazioni a seguito della nota del Comitato Paralimpico Sammarinese

CONS: "Rimuovere ogni ostacolo per lo sviluppo del movimento sportivo paralimpico".

Continua la querelle sull'assenza, per il terzo quadriennio consecutivo, di San Marino alle Paralimpiadi. Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese interviene con alcune precisazioni dopo la nota del Comitato Paralimpico Sammarinese.

"Il CPS è un soggetto giuridico privato, che promuove e organizza le proprie attività in piena autonomia - spiega il CONS - da quando, nell’anno 2011, ha ritenuto di ritirare la propria affiliazione dalla FSSS, Federazione a sua volta affiliata al CONS. Da quanto esposto dal CPS nel proprio comunicato, risulta l’esistenza dal 2022 di una procedura che consentirebbe alle Federazioni interessate di sottoscrivere, attraverso il CPS, un accordo con il Comitato Paralimpico Internazionale per accedere alle gare internazionali: il CONS, però, non è mai stato messo a conoscenza di questa procedura”.

l Comitato Olimpico ribadisce poi la disponibilità di concordare, con tutte le organizzazioni sportive e le federazioni interessate, un percorso per rimuovere ogni ostacolo allo sviluppo del movimento sportivo paralimpico e per favorire la partecipazione degli atleti paralimpici alle competizioni internazionali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: